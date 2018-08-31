Snap Counts: Redskins-Ravens (Preseason, Week 4)

Check out this week's snap counts for the Washington Redskins in their game against the Baltimore Ravens on Thursday.
Offense:
- Isaiah Williams: 77, 4 ST
- Kevin Hogan: 77
- Geron Christian: 59, 3 ST
- Matt Flanagan: 49, 19 ST
- Tony Bergstrom: 41, 4 ST
- Darvin Kidsy: 40, 7 ST
- Casey Dunn, 39
- Kyle Kalis: 38, 4 ST
- Simmie Cobbs Jr.: 37, 9 ST
- Shay Fields: 36, 1 ST
- Demetrius Rhaney: 36
- Trey Quinn: 34, 5 ST
- Timon Parris: 33, 1
- Brian Quick: 30, 6 ST
- Kapri Bibbs: 27, 10 ST
- J.P. Holtz: 24, 12 ST
- Cam Sims: 24, 7 ST
- Garrett Hudson: 24, 6 ST
- Rob Kelley: 20, 5 ST
- Ty Nsekhe: 18, 1 ST
- De'Veon Smith: 16, 5 ST
- Samaje Perine: 14
- Dan Williams III: 10, 1 ST
- John Kling: 3, 3 ST
Defense:
- Shaun Dion Hamilton: 56,19 ST
- Greg Stroman: 46, 2 ST
- Adonis Alexander: 43, 8 ST
- Josh Harvey-Clemons: 33, 11 ST
- Pete Robertson: 33, 7 ST
- Ondre Pipkins: 32, 6 ST
- Troy Apke: 32, 1 ST
- Phil Taylor Sr.: 30, 3 ST
- Tim Settle: 28, 6 ST
- Vontae Diggs: 26, 20 ST
- Dante Sawyer: 26, 4 ST
- Kenny Ladler: 25, 15
- Fish Smithson: 24, 14 ST
- Ryan Anderson: 23, 3
- Deshazor Everett: 23
- Cassanova McKinzy: 22, 3 ST
- Danny Johnson: 21, 3
- Martrell Spaight: 19, 5 ST
- JoJo Wicker: 18, 3 ST
- Prince Charles Iworah: 16, 17 ST
- Quin Blanding: 16, 6 ST
- Anthony Lanier II: 15, 2 ST
- Dadi Nicolas: 14
- Ranthony Texada: 11, 12 ST
- Jerod Fernandez: 7, 7 ST
- Fabian Moreau: 7
- Zach Vigil: 3, 3 ST
Special Teams Only:
- Dustin Hopkins: 8
- Nick Sundberg: 7
- Tress Way: 7