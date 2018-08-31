Snap Counts: Redskins-Ravens (Preseason, Week 4)

Aug 31, 2018 at 10:34 AM
Check out this week's snap counts for the Washington Redskins in their game against the Baltimore Ravens on Thursday.

Offense:

  • Isaiah Williams: 77, 4 ST
  • Kevin Hogan: 77
  • Geron Christian: 59, 3 ST
  • Matt Flanagan: 49, 19 ST
  • Tony Bergstrom: 41, 4 ST
  • Darvin Kidsy: 40, 7 ST
  • Casey Dunn, 39
  • Kyle Kalis: 38, 4 ST
  • Simmie Cobbs Jr.: 37, 9 ST
  • Shay Fields: 36, 1 ST
  • Demetrius Rhaney: 36
  • Trey Quinn: 34, 5 ST
  • Timon Parris: 33, 1
  • Brian Quick: 30, 6 ST
  • Kapri Bibbs: 27, 10 ST
  • J.P. Holtz: 24, 12 ST
  • Cam Sims: 24, 7 ST
  • Garrett Hudson: 24, 6 ST
  • Rob Kelley: 20, 5 ST
  • Ty Nsekhe: 18, 1 ST
  • De'Veon Smith: 16, 5 ST
  • Samaje Perine: 14
  • Dan Williams III: 10, 1 ST
  • John Kling: 3, 3 ST

Defense:

  • Shaun Dion Hamilton: 56,19 ST
  • Greg Stroman: 46, 2 ST
  • Adonis Alexander: 43, 8 ST
  • Josh Harvey-Clemons: 33, 11 ST
  • Pete Robertson: 33, 7 ST
  • Ondre Pipkins: 32, 6 ST
  • Troy Apke: 32, 1 ST
  • Phil Taylor Sr.: 30, 3 ST
  • Tim Settle: 28, 6 ST
  • Vontae Diggs: 26, 20 ST
  • Dante Sawyer: 26, 4 ST
  • Kenny Ladler: 25, 15
  • Fish Smithson: 24, 14 ST
  • Ryan Anderson: 23, 3
  • Deshazor Everett: 23
  • Cassanova McKinzy: 22, 3 ST
  • Danny Johnson: 21, 3
  • Martrell Spaight: 19, 5 ST
  • JoJo Wicker: 18, 3 ST
  • Prince Charles Iworah: 16, 17 ST
  • Quin Blanding: 16, 6 ST
  • Anthony Lanier II: 15, 2 ST
  • Dadi Nicolas: 14
  • Ranthony Texada: 11, 12 ST
  • Jerod Fernandez: 7, 7 ST
  • Fabian Moreau: 7
  • Zach Vigil: 3, 3 ST

Special Teams Only:

  • Dustin Hopkins: 8
  • Nick Sundberg: 7
  • Tress Way: 7

