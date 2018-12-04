Snap Counts: Redskins-Eagles, Week 13

Check out this week's snap counts for the Washington Redskins in their game against the Philadelphia Eagles on Monday.
Offense: (45 total)
- Chase Roullier: 45, 3 ST
- Morgan Moses: 45, 3 ST
- Trent Williams: 45
- Josh Doctson: 43
- Luke Bowanko: 40, 3 ST
- Mark Sanchez: 32
- Jordan Reed: 31
- Tony Bergstrom: 29, 3 ST
- Jamison Crowder: 29
- Chris Thompson: 29
- Maurice Harris: 28, 1 ST
- Vernon Davis: 23
- Michael Floyd: 18, 8 ST
- Ty Nsekhe: 16, 3 ST
- Adrian Peterson: 16
- Colt McCoy: 13
- Jeremy Sprinkle: 8, 16 ST
- Jonathan Cooper: 5
Check out photos of the Washington Redskins during their regular season Week 13 game against the Philadelphia Eagles.
Defense: (75 total)
- Mason Foster: 75, 5 ST
- Ha Ha Clinton-Dix: 75, 4 ST
- D.J. Swearinger Sr.: 75
- Josh Norman: 75
- Zach Brown: 68
- Daron Payne: 65, 5 ST
- Preston Smith: 63
- Greg Stroman: 61, 2 ST
- Ryan Kerrigan: 59, 4 ST
- Jonathan Allen: 57, 7 ST
- Fabian Moreau: 52
- Stacy McGee: 26
- Pernell McPhee: 18, 3 ST
- Tim Settle: 15, 8 ST
- Ryan Anderson: 11, 5 ST
- Adonis Alexander: 10, 12 ST
- Deshazor Everett: 5, 22 ST
- Danny Johnson: 5, 20 ST
- Shaun Dion Hamilton: 5, 17 ST
- Caleb Brantley: 4, 4 ST
- Josh Harvey-Clemons: 1, 17 ST
Special Teams Only: (25 total)
- Zach Vigil: 22
- Jehu Chesson: 22
- Montae Nicholson: 18
- Kapri Bibbs: 13
- Tress Way: 9
- Nick Sundberg: 9
- Dustin Hopkins: 7