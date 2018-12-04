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News | Washington Commanders - Commanders.com

Snap Counts: Redskins-Eagles, Week 13

Dec 04, 2018 at 11:40 AM
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Check out this week's snap counts for the Washington Redskins in their game against the Philadelphia Eagles on Monday.

Offense: (45 total)

  • Chase Roullier: 45, 3 ST
  • Morgan Moses: 45, 3 ST
  • Trent Williams: 45
  • Josh Doctson: 43
  • Luke Bowanko: 40, 3 ST
  • Mark Sanchez: 32
  • Jordan Reed: 31
  • Tony Bergstrom: 29, 3 ST
  • Jamison Crowder: 29
  • Chris Thompson: 29
  • Maurice Harris: 28, 1 ST
  • Vernon Davis: 23
  • Michael Floyd: 18, 8 ST
  • Ty Nsekhe: 16, 3 ST
  • Adrian Peterson: 16
  • Colt McCoy: 13
  • Jeremy Sprinkle: 8, 16 ST
  • Jonathan Cooper: 5

PHOTOS: Week 13 - Redskins vs Eagles, Game Action 

Check out photos of the Washington Redskins during their regular season Week 13 game against the Philadelphia Eagles.

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Defense: (75 total)

  • Mason Foster: 75, 5 ST
  • Ha Ha Clinton-Dix: 75, 4 ST
  • D.J. Swearinger Sr.: 75
  • Josh Norman: 75
  • Zach Brown: 68
  • Daron Payne: 65, 5 ST
  • Preston Smith: 63
  • Greg Stroman: 61, 2 ST
  • Ryan Kerrigan: 59, 4 ST
  • Jonathan Allen: 57, 7 ST
  • Fabian Moreau: 52
  • Stacy McGee: 26
  • Pernell McPhee: 18, 3 ST
  • Tim Settle: 15, 8 ST
  • Ryan Anderson: 11, 5 ST
  • Adonis Alexander: 10, 12 ST
  • Deshazor Everett: 5, 22 ST
  • Danny Johnson: 5, 20 ST
  • Shaun Dion Hamilton: 5, 17 ST
  • Caleb Brantley: 4, 4 ST
  • Josh Harvey-Clemons: 1, 17 ST

Special Teams Only: (25 total)

  • Zach Vigil: 22
  • Jehu Chesson: 22
  • Montae Nicholson: 18
  • Kapri Bibbs: 13
  • Tress Way: 9
  • Nick Sundberg: 9
  • Dustin Hopkins: 7

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