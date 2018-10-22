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News | Washington Commanders - Commanders.com

Snap Counts: Redskins-Cowboys, Week 7

Oct 22, 2018 at 10:06 AM
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Garrett Campbell/WASHINGTON REDSKINS

Check out this week's snap counts for the Washington Redskins in their game against the Dallas Cowboys on Sunday.

Offense: (60 total)

  • Morgan Moses: 60, 4 ST
  • Brandon Scherff: 60, 4 ST
  • Chase Roullier: 60, 4 ST
  • Alex Smith: 60
  • Trent Williams: 60
  • Shawn Lauvao: 60
  • Josh Doctson: 57
  • Jordan Reed: 41
  • Maurice Harris: 36, 3
  • Adrian Peterson: 34
  • Brian Quick: 31, 4 ST
  • Michael Floyd: 30
  • Vernon Davis: 27
  • Kapri Bibbs: 23, 3 ST
  • Jeremy Sprinkle: 19, 17 ST
  • Samaje Perine: 2, 10 ST

Defense: (66 total)

  • Montae Nicholson: 66, 9 ST
  • D.J. Swearinger Sr.: 66
  • Josh Norman: 66
  • Mason Foster: 66
  • Fabian Moreau: 58, 1 ST
  • Greg Stroman: 54, 15 ST
  • Daron Payne: 54, 4 ST
  • Jonathan Allen: 54, 4 ST
  • Ryan Kerrigan: 49, 4 ST
  • Preston Smith: 49
  • Matt Ioannidis: 36, 5 ST
  • Zach Brown: 35
  • Josh Harvey-Clemons: 31, 19 ST
  • Pernell McPhee: 18
  • Ryan Anderson: 16, 20
  • Deshazor Everett: 4, 24 ST
  • Danny Johnson: 3, 5 ST
  • Tim Settle: 1, 8 ST

Special Teams Only: (24 total)

  • Jehu Chesson: 24
  • Zach Vigil: 24
  • Kenny Ladler: 20
  • Shaun Dion Hamilton: 19
  • Nick Sundberg: 10
  • Tress Way: 10
  • Adonis Alexander: 10
  • Dustin Hopkins: 9
  • Tony Bergstrom: 4
  • Ty Nsekhe: 4
  • Caleb Brantley: 4

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