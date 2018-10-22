Snap Counts: Redskins-Cowboys, Week 7

Check out this week's snap counts for the Washington Redskins in their game against the Dallas Cowboys on Sunday.
Offense: (60 total)
- Morgan Moses: 60, 4 ST
- Brandon Scherff: 60, 4 ST
- Chase Roullier: 60, 4 ST
- Alex Smith: 60
- Trent Williams: 60
- Shawn Lauvao: 60
- Josh Doctson: 57
- Jordan Reed: 41
- Maurice Harris: 36, 3
- Adrian Peterson: 34
- Brian Quick: 31, 4 ST
- Michael Floyd: 30
- Vernon Davis: 27
- Kapri Bibbs: 23, 3 ST
- Jeremy Sprinkle: 19, 17 ST
- Samaje Perine: 2, 10 ST
Defense: (66 total)
- Montae Nicholson: 66, 9 ST
- D.J. Swearinger Sr.: 66
- Josh Norman: 66
- Mason Foster: 66
- Fabian Moreau: 58, 1 ST
- Greg Stroman: 54, 15 ST
- Daron Payne: 54, 4 ST
- Jonathan Allen: 54, 4 ST
- Ryan Kerrigan: 49, 4 ST
- Preston Smith: 49
- Matt Ioannidis: 36, 5 ST
- Zach Brown: 35
- Josh Harvey-Clemons: 31, 19 ST
- Pernell McPhee: 18
- Ryan Anderson: 16, 20
- Deshazor Everett: 4, 24 ST
- Danny Johnson: 3, 5 ST
- Tim Settle: 1, 8 ST
Special Teams Only: (24 total)
- Jehu Chesson: 24
- Zach Vigil: 24
- Kenny Ladler: 20
- Shaun Dion Hamilton: 19
- Nick Sundberg: 10
- Tress Way: 10
- Adonis Alexander: 10
- Dustin Hopkins: 9
- Tony Bergstrom: 4
- Ty Nsekhe: 4
- Caleb Brantley: 4