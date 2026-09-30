Commanders vs. Colts Week 4 injury report

The Washington Commanders have released their injury report ahead of their matchup with the Indianapolis Colts.
|Player
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|G Sam Cosmi
|Concussion/Throat
|DNP
|OUT
|S Nick Corss
|Illness
|DNP
|OUT
|RB Rachaad White
|Shoulder
|DNP
|C/G Nick Allegretti
|Hip
|Limited
|S Percy Butler
|Concussion
|Limited
|QB Jayden Daniels
|Left Elbow
|Limited
|DT Javon Kinlaw
|Back/Shoulder
|Limited
|LB Frankie Luvu
|Groin
|Limited
|TE Chig Okonkwo
|Hamstring
|Limited
|DE Charles Omenihu
|Ankle
|Limited
|C/G Lucas Patrick
|Foot
|Limited
|CB Amik Robertson
|Knee
|Limited
|TE Ben Sinnott
|Rib
|Limited