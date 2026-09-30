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News | Washington Commanders - Commanders.com

Commanders vs. Colts Week 4 injury report

Sep 30, 2026 at 03:59 PM
Screenshot 2026-09-09 at 2.31.42 PM

The Washington Commanders have released their injury report ahead of their matchup with the Indianapolis Colts.

PlayerInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
G Sam CosmiConcussion/ThroatDNPOUT
S Nick CorssIllnessDNPOUT
RB Rachaad WhiteShoulderDNP
C/G Nick AllegrettiHipLimited
S Percy ButlerConcussionLimited
QB Jayden DanielsLeft ElbowLimited
DT Javon KinlawBack/ShoulderLimited
LB Frankie LuvuGroinLimited
TE Chig OkonkwoHamstringLimited
DE Charles OmenihuAnkleLimited
C/G Lucas PatrickFootLimited
CB Amik RobertsonKneeLimited
TE Ben SinnottRibLimited

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