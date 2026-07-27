 Skip to main content
Advertising

News | Washington Commanders - Commanders.com

Full look at Commanders 2026 training camp roster

Jul 27, 2026 at 11:31 AM
09182025 Practice Field EFM003
Emily Faith Morgan/Washington Commanders

We have finally arrived at training camp week, which is set to begin on July 29. Here is a full look at the Washington Commanders' full roster before the action begins.

Quarterbacks (4)

  • Jayden Daniels
  • Marcus Mariota
  • Sam Hartman
  • Athan Kaliakmanis

Running back (6)

  • Rachaad White
  • Jacory Croskey-Merritt
  • Jeremy McNichols
  • Robert Henry Jr.
  • Kaytron Allen
  • Jerome Ford

Tight End (7)

  • Quentin Moore
  • Anthony Firkser
  • Colson Yankoff
  • Ben Sinnott
  • Chig Okonkwo
  • John Bates
  • Lawrence Cager

Wide Receiver (11)

  • Dyami Brown
  • Chris Hilton Jr.
  • Luke McCaffrey
  • Van Jefferson
  • Treylon Burks
  • Antonio Williams
  • Terry McLaurin
  • Nick Nash
  • Jaylin Lane
  • Jacoby Jones
  • Jaden Bradley

Offensive Line (16)

  • C Matt Gulbin
  • C Nick Allegretti
  • G Malaesala Aumavae-Laulu
  • G Brandon Coleman
  • G Tyler Cooper
  • G Sam Cosmi
  • G Julian Good-Jones
  • G Timothy McKay
  • G Chris Paul
  • G Tanoa Togiai
  • T Josh Conerly Jr.
  • T Foster Sarell
  • T Trent Scott
  • T Laremy Tunsil
  • T/G Andrew Wylie

Related Links

Defensive Tackle (8)

  • Rickey Barber
  • DJ Davidson
  • Javon Kinlaw
  • Jeffrey M'ba
  • Jer'Zhan Newton
  • Daron Payne
  • Time Settle
  • Shy Tuttle

Defensive End (6)

  • Drake Jackson
  • D.J. Johnson
  • T.J. Maguranyanga
  • Charles Omenihu
  • Dorance Armstong (Active/PUP)
  • Deatrich Wise Jr. (Active/PUP)

Outside Linebacker (5)

  • K'Lavon Chaisson
  • Javontae Jean-Baptiste
  • Joshua Josephs
  • Odafe Oweh
  • Andre Carter II

Linebacker (7)

  • Nick Bellore
  • Leo Chenal
  • Ale Kaho
  • Frankie Luvu
  • Jordan Magee
  • Kain Medrano
  • Sonny Styles

Cornerback

  • Antonio Hamilton Sr.
  • Tre Hawkins III
  • Amik Robertson
  • Darius Rush
  • Mike Sainristil
  • Car'lin Wigers
  • Ahkello Witherspoon
  • Fre Davis II (Active/Non-Football Illness)
  • Trey Amos (Active/PUP)

Safety (9)

  • Percy Butler
  • Nick Cross
  • Qwuantrezz Knight
  • Will Harris
  • Quan Martin
  • Robert McDaniel
  • Tyler Owens
  • Jeremy Reaves
  • Malik Spencer

Special Teams

  • Tress Way
  • Tyler Ott
  • Drew Stephens
  • Jake Moody

Related Content

news

5 takeaways from Adam Peters and Dan Quinn's training camp opening press conference

Washington Commanders head coach Dan Quinn and general manager Adam Peters addressed the media before the start of training camp. Here are five takeaways from their evening media availability.

news

WATCH | GM Adam Peters and HC Dan Quinn address the media

Listen in as Washington Commander head coach Dan Quinn and general manager Adam Peters address the media before the start of 2026 training camp.

news

3 Commanders training camp storylines to watch

The Washington Commanders are set to begin their 2026 training camp on July 29. Here are three storylines to keep an eye on for the next month.

news

Commanders veterans report to Ashburn for training camp

The Washington Commanders' veterans have begun reporting to the team facility to kick off the third training camp with Dan Quinn as the head coach. Players like Jayden Daniels, Terry McLaurin and Daron Payne are all returning to Ashburn, Virginia, ready to work after an offseason of rest and eager to bounce back from the 2025 campaign.

news

1 Commanders player to watch at every position group in training camp

The Washington Commanders start training camp this week, and there will be plenty to watch on the field as the team prepares for the 2026 season. Here is one to keep an eye on at each position group over the next few weeks.

news

Commanders place 3 players on PUP list; 1 on Active/NFI list

The Washington Commanders have announced the following roster moves on Saturday.

news

26 quotes to get you ready for Commanders 2026 training camp

We are just a few days away from the Commanders suiting up and taking the practice field for training camp to compete for roster spots and prepare for the 2026 season. There are high expectations for what they can accomplish this year and plenty for fans to get reacquainted with before they are allowed to attend practice later in August. So, here are 26 quotes that will help get you ready to go camping.

news

Commanders announce 2026 Bill Walsh Diversity Coaching Fellows for training camp

The Washington Commanders announced today the team's 2026 Bill Walsh NFL Diversity Coaching Fellows for training camp – Ryan Crawford, Sammy Morris and DJ Gillins. Washington will host all three fellows through the first week of the preseason schedule.

news

Commanders, Northwest Stadium earn Safety Act designation by U.S. Department of Homeland Security

The Washington Commanders have been awarded SAFETY Act Designation by the United States Department of Homeland Security (DHS), recognizing the organization's comprehensive security program at Northwest Stadium and its ongoing commitment to providing a safe and secure environment for all fans, guests, players, and staff.

news

Leo Chenal love Daronte Jones' 'linebacker-friendly' scheme

Linebacker Leo Chenal had multiple options for where he could go for the next phase of his career, but joining the Washington Commanders for the 2026 season was "a no-brainer" as he put it in a recent interview on NFL Network.

news

Question of the week: Who are the most underrated players on Washington's roster?

There's plenty of excitement about the Washington Commanders heading into the 2026 season, but there are some players who deserve a little more of the spotlight.

Advertising