Full look at Commanders 2026 training camp roster

We have finally arrived at training camp week, which is set to begin on July 29. Here is a full look at the Washington Commanders' full roster before the action begins.
Quarterbacks (4)
- Jayden Daniels
- Marcus Mariota
- Sam Hartman
- Athan Kaliakmanis
Running back (6)
- Rachaad White
- Jacory Croskey-Merritt
- Jeremy McNichols
- Robert Henry Jr.
- Kaytron Allen
- Jerome Ford
Tight End (7)
- Quentin Moore
- Anthony Firkser
- Colson Yankoff
- Ben Sinnott
- Chig Okonkwo
- John Bates
- Lawrence Cager
Wide Receiver (11)
- Dyami Brown
- Chris Hilton Jr.
- Luke McCaffrey
- Van Jefferson
- Treylon Burks
- Antonio Williams
- Terry McLaurin
- Nick Nash
- Jaylin Lane
- Jacoby Jones
- Jaden Bradley
Offensive Line (16)
- C Matt Gulbin
- C Nick Allegretti
- G Malaesala Aumavae-Laulu
- G Brandon Coleman
- G Tyler Cooper
- G Sam Cosmi
- G Julian Good-Jones
- G Timothy McKay
- G Chris Paul
- G Tanoa Togiai
- T Josh Conerly Jr.
- T Foster Sarell
- T Trent Scott
- T Laremy Tunsil
- T/G Andrew Wylie
Defensive Tackle (8)
- Rickey Barber
- DJ Davidson
- Javon Kinlaw
- Jeffrey M'ba
- Jer'Zhan Newton
- Daron Payne
- Time Settle
- Shy Tuttle
Defensive End (6)
- Drake Jackson
- D.J. Johnson
- T.J. Maguranyanga
- Charles Omenihu
- Dorance Armstong (Active/PUP)
- Deatrich Wise Jr. (Active/PUP)
Outside Linebacker (5)
- K'Lavon Chaisson
- Javontae Jean-Baptiste
- Joshua Josephs
- Odafe Oweh
- Andre Carter II
Linebacker (7)
- Nick Bellore
- Leo Chenal
- Ale Kaho
- Frankie Luvu
- Jordan Magee
- Kain Medrano
- Sonny Styles
Cornerback
- Antonio Hamilton Sr.
- Tre Hawkins III
- Amik Robertson
- Darius Rush
- Mike Sainristil
- Car'lin Wigers
- Ahkello Witherspoon
- Fre Davis II (Active/Non-Football Illness)
- Trey Amos (Active/PUP)
Safety (9)
- Percy Butler
- Nick Cross
- Qwuantrezz Knight
- Will Harris
- Quan Martin
- Robert McDaniel
- Tyler Owens
- Jeremy Reaves
- Malik Spencer
Special Teams
- Tress Way
- Tyler Ott
- Drew Stephens
- Jake Moody