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News | Washington Commanders - Commanders.com

Commanders announce 41 players will not participate vs. Ravens

Aug 28, 2026 at 04:29 PM
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Kourtney Carroll/Washington Commanders

The Washington Commanders have declared the following players will not participate in the team's preseason game against the Baltimore Ravens.

  • No. 0 CB Mike Sainristil
  • No. 1 RB Rachaad White
  • No. 2 CB Amik Robertson
  • No. 3 WR Stefon Diggs
  • No. 4 LB Frankie Luvu
  • No. 5 QB Jayden Daniels
  • No. 6 WR Dyami Brown
  • No. 8 QB Marcus Mariota
  • No. 13 WR Treylon Burks
  • No. 14 WR Antonio Williams
  • No. 17 WR Terry McLaurin
  • No. 20 S Quan Martin
  • No. 22 RB Jacory Croskey-Merritt
  • No. 23 CB Trey Amos
  • No. 25 S Nick Cross
  • No. 26 RB Jeremy McNichols
  • No. 30 CB Fabian Moreau
  • No. 31 S Rasul Douglas
  • No. 39 S Jeremy Reaves
  • No. 45 OLB K'Lavon Chaisson
  • No. 52 LB Sonny Styles
  • No. 54 LB Leo Chenal
  • No. 58 LB Jordan Magee
  • No. 67 OL Nick Allegretti
  • No. 71 T Andrew Wylie
  • No. 72 T Josh Conerly Jr.
  • No. 74 OL Brandon Coleman
  • No. 75 G Chris Paul
  • No. 76 G Sam Cosmi
  • No. 78 T Laremy Tunsil
  • No. 82 TE Ben Sinnott
  • No. 83 WR Jaylin Lane
  • No. 85 TE Chig Okonkwo
  • No. 87 TE John Bates
  • No. 90 DE Charles Omenihu
  • No. 91 DE Deatrich Wise Jr.
  • No. 92 OLB Dorance Armstrong
  • No. 94 DT Daron Payne
  • No. 95 DT Jer'Zhan Newton
  • No. 98 OLB Odafe Oweh
  • No. 99 DT Javon Kinlaw

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