Commanders announce 41 players will not participate vs. Ravens

The Washington Commanders have declared the following players will not participate in the team's preseason game against the Baltimore Ravens.
- No. 0 CB Mike Sainristil
- No. 1 RB Rachaad White
- No. 2 CB Amik Robertson
- No. 3 WR Stefon Diggs
- No. 4 LB Frankie Luvu
- No. 5 QB Jayden Daniels
- No. 6 WR Dyami Brown
- No. 8 QB Marcus Mariota
- No. 13 WR Treylon Burks
- No. 14 WR Antonio Williams
- No. 17 WR Terry McLaurin
- No. 20 S Quan Martin
- No. 22 RB Jacory Croskey-Merritt
- No. 23 CB Trey Amos
- No. 25 S Nick Cross
- No. 26 RB Jeremy McNichols
- No. 30 CB Fabian Moreau
- No. 31 S Rasul Douglas
- No. 39 S Jeremy Reaves
- No. 45 OLB K'Lavon Chaisson
- No. 52 LB Sonny Styles
- No. 54 LB Leo Chenal
- No. 58 LB Jordan Magee
- No. 67 OL Nick Allegretti
- No. 71 T Andrew Wylie
- No. 72 T Josh Conerly Jr.
- No. 74 OL Brandon Coleman
- No. 75 G Chris Paul
- No. 76 G Sam Cosmi
- No. 78 T Laremy Tunsil
- No. 82 TE Ben Sinnott
- No. 83 WR Jaylin Lane
- No. 85 TE Chig Okonkwo
- No. 87 TE John Bates
- No. 90 DE Charles Omenihu
- No. 91 DE Deatrich Wise Jr.
- No. 92 OLB Dorance Armstrong
- No. 94 DT Daron Payne
- No. 95 DT Jer'Zhan Newton
- No. 98 OLB Odafe Oweh
- No. 99 DT Javon Kinlaw