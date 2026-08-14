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News | Washington Commanders - Commanders.com

Commanders announce 26 players will not play vs. Dolphins

Aug 14, 2026 at 05:29 PM
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Kourtney Carroll/Washington Commanders

The Washington Commanders have declared the following players will not participate in the team's preseason opener against the Miami Dolphins.

  • No. 5 QB Jayden Daniels
  • No. 17 WR Terry McLaurin
  • No. 78 T Laremy Tunsil
  • No. 67 G Nick Allegretti
  • No. 76 G Sam Cosmi
  • No. 72 T Josh Conerly
  • No. 85 TE Chig Okonkwo
  • No. 87 TE John Bates
  • No. 18 WR Stefon Diggs
  • No. 22 RB Jacory Croskey-Merritt
  • No. 94 DL Daron Payne
  • No. 91 DL Deatrich Wise Jr.
  • No. 97 DL Tim Settle Jr.
  • No. 99 DL Javon Kinlaw
  • No. 90 DL Charles Omenihu
  • No. 98 OLB Odafe Oweh
  • No. 4 LB Frankie Luvu
  • No. 45 OLB K'Lavon Chaisson
  • No. 92 OLB Dorance Armstrong
  • No. 23 CB Trey Amos
  • No. 2 CB Amik Robertson
  • No. 0 CB Mike Sainristil
  • No. 25 SS Nick Cross
  • No. 39 FS Jeremy Reaves
  • No. 1 RB Rachaad White
  • No. 26 RB Jeremy McNichols

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