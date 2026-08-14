Commanders announce 26 players will not play vs. Dolphins

The Washington Commanders have declared the following players will not participate in the team's preseason opener against the Miami Dolphins.
- No. 5 QB Jayden Daniels
- No. 17 WR Terry McLaurin
- No. 78 T Laremy Tunsil
- No. 67 G Nick Allegretti
- No. 76 G Sam Cosmi
- No. 72 T Josh Conerly
- No. 85 TE Chig Okonkwo
- No. 87 TE John Bates
- No. 18 WR Stefon Diggs
- No. 22 RB Jacory Croskey-Merritt
- No. 94 DL Daron Payne
- No. 91 DL Deatrich Wise Jr.
- No. 97 DL Tim Settle Jr.
- No. 99 DL Javon Kinlaw
- No. 90 DL Charles Omenihu
- No. 98 OLB Odafe Oweh
- No. 4 LB Frankie Luvu
- No. 45 OLB K'Lavon Chaisson
- No. 92 OLB Dorance Armstrong
- No. 23 CB Trey Amos
- No. 2 CB Amik Robertson
- No. 0 CB Mike Sainristil
- No. 25 SS Nick Cross
- No. 39 FS Jeremy Reaves
- No. 1 RB Rachaad White
- No. 26 RB Jeremy McNichols